In Brandenburg hat sich die Autodichte in den vergangenen zehn Jahren leicht erhöht. Das Bundesland liegt aber unter dem bundesweiten Durchschnitt - wie alle ostdeutschen Flächenländer.

Berlin - Die Pkw-Dichte in Brandenburg hat in den vergangenen zehn Jahren etwas zugenommen. Auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner kamen in dem Bundesland zum Stichtag 1. Januar dieses Jahres 574 Autos, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 2014 lag diese Quote noch bei 549 Pkw.

Damit liegt Brandenburg wie alle ostdeutschen Bundesländer unter dem bundesweiten Durchschnitt von 580 Pkw pro 1.000 Einwohner. Dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zufolge waren in Berlins Nachbarland zum 1. Januar rund 1,48 Millionen Pkw zugelassen.

Für die Berechnung der Pkw-Dichte nutzt das Statistische Bundesamt Zulassungsdaten des KBA zum Stichtag 1. Januar des jeweiligen Berichtsjahres und setzt sie ins Verhältnis zu den Daten aus der Bevölkerungsfortschreibung mit Stand 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres.