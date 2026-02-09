Stark alkoholisiert kommt ein Autofahrer mit seinem Pkw im Emsland von der Fahrbahn ab und fährt gegen ein Wohnhaus. Anschließend versucht er noch weiterzufahren.

Sögel - Ein betrunkener Autofahrer ist in Sögel im Emsland am hellichten Tag von der Straße abgekommen, in eine Hofeinfahrt geraten und gegen ein Wohnhaus gekracht. Der Fahrer versuchte anschließend weiterzufahren und schrammte dabei mit dem Wagen an der Hauswand entlang, wie die Polizei mitteilte. Zwei Bewohner halfen dem 46-Jährigen nach dem Unfall am Sonntagvormittag aus dem Pkw und riefen die Rettungskräfte. Der Mann blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Auto und an der Hauswand auf rund 22.000 Euro.