Trotz Streckensperrung fährt eine 65-Jährige auf die Gleise – ein Güterzug kann nicht mehr bremsen. Das Auto landet auf dem Dach.

An der Schmücke - Ein Auto ist in Sachsenburg (Kyffhäuserkreis) mit einem Güterzug kollidiert. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr. Demnach missachtete die 65 Jahre alte Fahrerin die vorübergehende Streckensperrung an einem Bahnübergang und fuhr in den Gleisbereich ein. Dort erfasste ein einfahrender Güterzug den Pkw.

Nach der Kollision kam das Auto den Angaben zufolge auf dem Dach zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus in Halle gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden an Auto, Zug und Bahnschranken betrage rund 75.000 Euro. Die Bahnstrecke war nach Angaben der Polizei für etwa vier Stunden gesperrt.