„Planetenkiller“ in Erdnähe: Schlägt dieser Asteroid auf der Erde ein?

Ein Asteroid von 1,5 Kilometern Durchmesser befindet sich in Erdnähe – das haben Astronomen nun herausgefunden. Bisher war der sogenannte „Planetenkiller“ verborgen im grellen Licht der Sonne. Wann und ob er in die Erde einschlagen wird, ist noch unklar.

Der Asteroid 2022 AP7 befindet sich in Erdnähe.

Halle (Saale)/DUR/acs - Astronomen haben einen riesigen Asteroiden in Erdnähe entdeckt. Er trägt den Namen 2022 AP7 und hat einen Durchmesser von 1,5 Kilometern. „Das ist, was wir einen Planetenkiller nennen«, sagt Scott S. Sheppard, Astronom von der US-Forschungseinrichtung Carnegie Institution for Science dem Spiegel. Gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam hat er den Asteroiden entdeckt.

Riesen-Asteroid 2022 AP7 bisher im Licht der Sonne verborgen

2022 AP7 blieb bisher verborgen, weil er zwischen der Erde und der Venus kreist. Dieser Bereich ist schwer zu untersuchen, weil Astronomen und Astronominnen in Richtung Sonne schauen müssen, berichtet das Forschungsteam im Fachblatt „The Astronomical Journal“.

Für die Untersuchung des „Planetenkillers“ bleiben dem Team deshalb pro Nacht nur zwei kleine Zeitfenster von zehn Minuten. Selbst dann wird der Blick ins All vom Sonnenlicht erschwert.

„Bis heute wurden nur etwa 25 Asteroiden entdeckt, deren Umlaufbahnen vollständig innerhalb der Erdumlaufbahn liegen, da es schwierig ist, sie in der Nähe der grellen Sonne zu beobachten“, erklärt Sheppard. Der Asteroid 2022 AP7 ist der größte seiner Art, der in den vergangenen acht Jahren entdeckt worden ist.

Trifft „Planetenkiller“-Asteroid 2022 AP7 die Erde?

Der Asteroid nähert sich der Erde aktuell auf etwa sieben Millionen Kilometer – das ist deutlich weiter weg als der Mond, aber im kosmischen Maßstab noch immer unangenehm nahe. Jedoch dürfte 2022 AP7 der Erde in diesem Jahrhundert nicht gefährlich nah kommen.

„Es besteht nur eine äußerst geringe Wahrscheinlichkeit eines Aufpralls in absehbarer Zeit“, sagt Astronomin Tracy Becker vom Southwest Research Institute im US-Bundesstaat Texas. Im Moment kreuzt 2022 AP7 zwar die Umlaufbahn der Erde, allerdings befindet sich die Erde zu diesem Zeitpunkt auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne – ein Muster, das sich wahrscheinlich noch über Jahrhunderte fortsetzen wird.

Ob und wann genau 2022 AP7 die Erde treffen könnte, wissen Wissenschaftler noch nicht. Aber wenn es zu einem Aufprall kommen sollte, wären die Folgen verheerend. Laut Sheppard würde der durch den Aufprall aufgewirbelte Staub jahrelang in der Atmosphäre verharren und das Sonnenlicht könnte nicht mehr die Erdoberfläche erreichen. Der Planet würde sich dadurch deutlich abkühlen. „Es käme zu einem Massensterben, wie es die Erde seit Millionen Jahren nicht gesehen hat“, sagt Sheppard.