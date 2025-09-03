weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Bremerhaven: Planten sie zu töten? Zwei Verdächtige in U-Haft

Bremerhaven Planten sie zu töten? Zwei Verdächtige in U-Haft

Die Vorwürfe gegen die beiden wiegen schwer, eine islamistische Tatmotivation ist möglich. Nach Durchsuchungen in Bremerhaven und dem Umland werten die Ermittler Beweismittel aus.

Von dpa 03.09.2025, 12:53
Zwei Verdächtige sitzen in U-Haft - möglicherweise planten sie Tötungsdelikte. (Symbolbild)
Zwei Verdächtige sitzen in U-Haft - möglicherweise planten sie Tötungsdelikte. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Bremerhaven - Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Verdächtige, die möglicherweise Tötungsdelikte planten. Eine islamistische Tatmotivation könne nicht ausgeschlossen werden, teilte ein Sprecher der Anklagebehörde mit. Demnach sitzen die Verdächtigen im Alter von 34 und 19 Jahren in Untersuchungshaft. 

Die Polizei habe Ende August mehrere Objekte in Bremerhaven und im Umland durchsucht und Beweismittel sichergestellt, hieß es. Nähere Angaben zu den Verdächtigen und den Vorwürfen gegen sie machte der Sprecher zunächst nicht.