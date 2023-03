Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Merseburg - Die Planungen für eine direkte S-Bahnverbindung von Merseburg über Leuna nach Leipzig haben begonnen. Das teilte die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa) am Mittwoch mit. Kernstück ist der Bau der Gleiskurve Großkorbetha. Wenn die Kurve fertig sei, werde die Fahrtzeit von Merseburg nach Leipzig um zehn Minuten verkürzt, hieß es. Die Maßnahme sei das Leuchtturmprojekt des Saalekreises im Rahmen des Investitionsgesetzes Kohleregionen.

Man habe eine Machbarkeitsstudie für die Gleiskurve in Auftrag gegeben und nehme jetzt zügig die Planungen auf, erklärte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP). Nasa-Geschäftsführer Peter Panitz sagte, in den nächsten Jahren werde sich einiges tun. Die Nasa gehe davon aus, „dass die aus- und neugebauten Strecken in der Zukunft noch mehr Menschen vom Fortbewegungsmittel Bahn überzeugen können“.