Auch darüber lässt sich lange vor Gericht streiten: Sollte ein Platz in Köln nach dem Komiker Dirk Bach benannt werden?

Platz in Köln darf nach Dirk Bach benannt werden

Urteil in zweiter Instanz

Ein Platz in Köln kann nach einem Gerichtsbeschluss nach Dirk Bach benannt werden. (Archivbild)

Köln - Ein Platz in Köln darf nach dem Schauspieler und Komiker Dirk Bach (1961-2012) benannt werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht für Nordrhein-Westfalen in zweiter und letzter Instanz entschieden. Vorangegangen war ein Streit zwischen dem Kölner Stadtrat und der Bezirksvertretung Köln-Innenstadt. Beide Gremien stritten darüber, wer das Recht hat, die Fläche vor dem Kölner Schauspielhaus zu benennen.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster urteilte nun wie zuvor schon das Verwaltungsgericht Köln, dass die Bezirksvertretung den Platz benennen darf - diese will mit der Namensgebung an den 2012 verstorbenen Dirk Bach erinnern.

Der gebürtige Kölner wurde unter anderem als „Dschungelcamp“-Moderator bekannt, trat aber auch vielfach im Theater und als Synchronsprecher auf und wurde vielfach ausgezeichnet. An dem Platz, um den es geht, befindet sich das Kölner Schauspielhaus, zu dessen Ensemble er zeitweise gehörte. Bach liegt auf dem Kölner Melatenfriedhof begraben.