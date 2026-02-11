Durch den Nahverkehrsstreik auch in München ist die Anreise zum Pokal-Hit des FC Bayern gegen RB Leipzig erschwert. Der Rekordmeister wendet sich an die Fans.

Weil der Nahverkehr stark eingeschränkt ist, sollten die Fans für den Weg zum Münchener Stadion mehr Zeit einplanen. (Archivbild)

München - Am Tag des Pokalspiels gegen RB Leipzig hat der FC Bayern München seine Fans wegen des Streiks im öffentlichen Nahverkehr noch einmal aufgefordert, ihre Anreise gut zu planen und früh zum Stadion zu kommen. „Bitte plant eure Anreise zum DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig (Anpfiff 20:45 Uhr) entsprechend und brecht rechtzeitig Richtung Stadion auf! Die Allianz Arena ist ab 18:30 Uhr geöffnet. Wir bitten euch um Verständnis und Geduld. Pack ma's!“, schrieb der Fußball-Rekordmeister auf der Plattform X.

Die U-Bahn fahre in einem Sonderbetrieb ab 17.30 Uhr nur zwischen den Haltestellen Marienplatz und Fröttmaning, von den Bussen seien nur etwa die Hälfte im Einsatz, teilte der Club mit. Es würden daher längere Wartezeiten und eine hohe Auslastung erwartet.

Auf Fahrgemeinschaften und andere Verkehrsmittel ausweichen

Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG empfehle den Zuschauern zudem, auf „alternative Verkehrsmittel und Fahrgemeinschaften auszuweichen“. Das S-Bahn-Netz sei von dem Streik zwar nicht betroffen, allerdings gebe es auf der Stammstrecke Bauarbeiten.

Das Viertelfinalspiel wird um 20.45 Uhr (ARD und Sky) angepfiffen. 75.000 Zuschauer haben im Stadion Platz. Ein Großteil reist zu den Spielen normalerweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Die Gewerkschaft Verdi hat für den Spieltag zu einem ganztägigen Nahverkehrs-Warnstreik unter anderem in München aufgerufen.