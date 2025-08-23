weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Auslosung: Pokalkracher für Flensburg gegen Ex-Coach Machulla

Die SG Flensburg-Handewitt muss in der zweiten Pokalrunde zu den Rhein-Neckar Löwen. Auch die Handballer aus Hamburg und Hannover haben Auswärtsaufgaben zu lösen.

Von dpa 23.08.2025, 18:32
In München wurde die zweite Runde des DHB-Pokals ausgelost.
In München wurde die zweite Runde des DHB-Pokals ausgelost. Axel Heimken/dpa

München - Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt trifft in der zweiten Runde des DHB-Pokals auf die Rhein-Neckar Löwen. Das ergab die Auslosung vor dem Supercup-Spiel zwischen dem deutschen Meister Füchse Berlin und dem Pokal-Titelverteidiger THW Kiel in München. Der ehemalige THW- und SG-Spieler Steffen Weinhold bescherte den Flensburgern als Losfee das Auswärts-Duell mit Ex-Trainer Maik Machulla, der seit Saisonbeginn für die Mannheimer verantwortlich ist.

Der HSV Hamburg und die TSV Hannover-Burgdorf müssen beide auswärts bei Zweitligisten antreten. Die Hanseaten spielen beim HC Elbflorenz 2006 in Dresden, die Niedersachsen beim TSV Bayer Dormagen. Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen empfängt den klassenhöheren HC Erlangen.

Die Spiele der zweiten Runde werden vom 30. September bis 2. Oktober ausgespielt. Der THW Kiel steigt als Pokalsieger traditionsgemäß erst im Achtelfinale (5./6. November) in den Wettbewerb ein. Das Final Four findet am 18. und 19. April 2026 wieder in Köln statt.