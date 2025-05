Dresden - Volleyball-Bundesligist Dresdner SC verstärkt sich für die neue Saison mit der niederländischen Nationalspielerin Jette Kuipers. Die Außenangreiferin wechselt vom Liga-Konkurrenten VfB Suhl Lotto Thüringen an die Elbe und unterschreibt einen Einjahresvertrag. Die 22-Jährige ist nach Mittelblockerin Jacque Lynn Armer (USA) der zweite Neuzugang beim deutschen Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer.

Kuipers startete ihre Laufbahn bei ihrem Heimatverein in Tubbergen, gehörte von 2018 bis 2021 zum Talentteam Papendal Arnhem, bevor sie für den Erstligisten Apollo 8 aufschlug, mit dem sie 2024 niederländische Pokalsiegerin wurde. Im vergangenen Sommer gab sie ihr Debüt in der Nationalmannschaft, nahm zudem in Suhl ihr erstes Auslandsengagement an.

DSC-Trainer Alexander Waibl betonte, Kuipers sei eine „sehr gute Außenangreiferin mit riesigem Potenzial, da sie sowohl ein gutes Gefühl für Annahme hat, als auch in der Lage ist zu punkten. Sie ist groß, athletisch und eine bedingungslose Kämpferin mit Siegeswillen.“