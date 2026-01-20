Potsdam - Polarlichter haben in der Nacht auch den Himmel über Brandenburg leuchten lassen. Rote und grüne Farben in Schichten am Himmel waren etwa im Osten des Bundeslandes zu sehen.

In sämtlichen Bundesländern und meist auch schon in tieferen Lagen waren die Polarlichter zu sehen, wie die stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg, Carolin Liefke, am Morgen sagte. Einzig in Rheinland-Pfalz und Saarland sei es teilweise zu bedeckt gewesen. Doch auch von dort habe sie inzwischen Fotos gesehen, auf denen Polarlichter zu sehen waren.

Geomagnetischer Sonnensturm

Der Grund dafür war ein sogenannter geomagnetischer Sonnensturm, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Wegen der Stärke des Sonnensturms seien die Lichter in der Nacht bis zu den Alpen zu sehen gewesen.

Es gab eine stärkere Eruption der Sonne. Dadurch flogen Teilchen von der Sonne in Richtung Erde. Vom Erdmagnetfeld werden sie in Richtung der Pole gelenkt und dringen dort in die Erdatmosphäre ein. In den oberen Schichten der Atmosphäre treffen die geladenen Teilchen auf Luftmoleküle und regen diese zum Leuchten an.