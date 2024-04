Kühle Polarluft strömt nach Sachsen und bringt frische Temperaturen und Frost in den Freistaat. Am Dienstagmorgen zeigt sich zunächst noch die Sonne, später ziehen Wolken auf.

Dresden - Polarluft bringt Frost und kühle Temperaturen nach Sachsen. Nach einem frostigen Beginn scheint am Dienstag zunächst die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Später ziehen Wolken auf. Bei sieben bis elf Grad, im Bergland drei bis sechs Grad, bleibt es trocken.

Bewölkt und trocken geht es in der Nacht zum Mittwoch weiter. Es kühlt ab auf plus zwei bis minus zwei Grad. Am Mittwoch wird es dann ungemütlich: Von Westen her fällt schauerartiger Regen, in höheren Lagen mit Schnee vermischt. Die Höchstwerte liegen bei sieben bis zehn Grad, im Bergland null bis sieben Grad.

In der Nacht zum Donnerstag stehen dichte Wolken am Himmel, vereinzelt fällt leichter Schneeregen oder Schnee. Die Temperaturen sinken auf plus ein bis minus zwei Grad. Das Wetter am Donnerstag zeigt sich ähnlich wie am Vortag: dichte Bewölkung mit leichten Schauern, die im Osten des Freistaates länger anhalten können. In Hochlagen fällt teilweise Schnee, wobei es gewittern kann. Die Temperaturen steigen auf acht bis zwölf Grad, im Bergland zwei bis acht Grad.