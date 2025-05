80 Jahre ist es her, dass Tausende Menschen aus den Konzentrationslagern in Brandenburg befreit wurden. Am Sonntag soll daran erinnert werden. Auch Politikerinnen und Politiker werden erwartet.

Am Sonntag wird in der Gedenkstätte Sachsenhausen der Befreiung des Konzentrationslagers gedacht. (Archivbild)

Potsdam - In den Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück soll am Sonntag an die Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrationslager vor 80 Jahren gedacht werden. Am Vormittag (10.00 Uhr) soll Claudia Roth (Grüne), geschäftsführende Kulturstaatsministerin, im ehemaligen Frauenlager Ravensbrück ein Grußwort sprechen. Neben ihrer Rede werden Erinnerungen ehemaliger Häftlinge vorgelesen. Auch der brandenburgische Staatssekretär für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Tobias Dünow, will vor Ort sein.

In der Gedenkstätte Sachsenhausen wollen am Nachmittag (14.00 Uhr) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) an der zentralen Gedenkveranstaltung teilnehmen.