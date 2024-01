Haren - Ein 17 Jahre alter Autofahrer soll vor einer Polizeikontrolle in den Niederlanden über die Grenze geflohen sein und in Haren (Kreis Emsland) einen Unfall verursacht haben. Sowohl der Fahrer als auch ein 18 Jahre alter Beifahrer seien unverletzt geblieben, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Ihr zufolge wollten Polizisten im niederländischen Ter Apel nahe der deutschen Grenze das Auto am frühen Sonntagmorgen kontrollieren.

Nach Angaben der Polizei nahmen die niederländischen Polizisten die Verfolgung auf. Im Grenzort Haren kam das Auto in einer Linkskurve aus zunächst ungeklärten Gründen gegen 4.30 Uhr von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild und eine Hecke.

Der Fahrer habe keinen Führerschein, sagte die Sprecherin. Zudem habe der 17-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gestanden, wie eine Blutprobe ergeben habe. Da der Unfall auf deutschem Boden geschah, werde sich der Fahrer in mehreren Strafverfahren in Deutschland verantworten müssen. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.