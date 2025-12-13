In Schwarzenberg demonstriert eine linke Gruppe gegen staatliche Repressionen. Die Polizei sorgt für Sicherheit bei Versammlung und Bergparade.

Schwarzenberg - Mehrere hundert Einsatzkräfte haben eine Versammlung aus dem linken Spektrum in Schwarzenberg (Erzgebirgskreis) begleitet. Die Gruppierung „Spektrum 360“ demonstrierte eigenen Angaben zufolge gegen staatliche Repressionen. Nach Polizeiangaben hatten sich etwa 200 Menschen beteiligt.

Die Demonstration habe einen „dynamischen Verlauf“, schwerwiegende Übergriffe seien bis zum Nachmittag aber nicht registriert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ziel sei es, eine störungsfreie Versammlung und einen reibungslosen Ablauf des Weihnachtsmarktes sowie der Bergparade zu gewährleisten, betonte die Polizeisprecherin.

Die Bergparade, die jedes Jahr mehrere tausend Besucherinnen und Besucher anlockt, sollte erst am frühen Abend (17.00 Uhr) beginnen. Aus Sicherheitsgründen war die Versammlung an einem mehrere hundert Meter vom Marktplatz entfernten Ort verlegt worden.