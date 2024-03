Polizei: Bienenvölker in Bremen gestohlen

Honigbienen fliegen einen Bienenstock an.

Bremen - Zehn Bienenvölker sind nach Angaben der Polizei in Bremen-Gröpelingen gestohlen worden. Der Diebstahl soll zwischen dem 18. und 19. März begangen worden sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zu dem Wert der Bienenvölker machte die Polizei keine Angaben. Insgesamt seien mehr als hunderttausend Bienen entwendet worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Gemeldet wurde der Diebstahl von einem Imker. Die Polizei geht davon aus, dass die Kisten, in denen die Bienen lebten, im Dunkeln mit einem Transporter oder einem Anhänger abtransportiert wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.