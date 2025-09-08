weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Polizeieinsatz: Polizei durchsucht Frachtschiff in Kiel

Polizeieinsatz Polizei durchsucht Frachtschiff in Kiel

Polizisten aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen gehen in Kiel an Bord eines Frachtschiffs. Zum Grund der Durchsuchung gibt es zunächst keine Angaben.

Von dpa 08.09.2025, 12:00
Einsatz für die Polizei auf einem Frachtschiff in Kiel
Einsatz für die Polizei auf einem Frachtschiff in Kiel Moritz Frankenberg/dpa

Kiel - Polizisten aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben ein Frachtschiff in der Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals in Kiel durchsucht. Nach Angaben des Landeskriminalamts diente der länderübergreifende Einsatz am Sonntag der Gefahrenabwehr. Außerdem gebe es ein Ermittlungsverfahren. Nähere Angaben machte eine Sprecherin zunächst nicht. Zuerst berichteten die „Kieler Nachrichten“.