weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Alarmauslösung: Polizei-Einsatz in Leverkusen war Fehlalarm

Alarmauslösung Polizei-Einsatz in Leverkusen war Fehlalarm

In Leverkusen ist die Polizei mit starken Kräften zu einer Schule ausgerückt. Doch der Einsatz beruhte auf einem Fehlalarm.

Von dpa Aktualisiert: 16.09.2025, 16:04
An einer Schule in Leverkusen gibt es einen Polizeieinsatz (Archivbild).
An einer Schule in Leverkusen gibt es einen Polizeieinsatz (Archivbild). Marcus Brandt/dpa

Leverkusen - Ein technischer Defekt hat einen größeren Polizei-Einsatz an einer Schule in Leverkusen ausgelöst. Am Landrat-Lucas-Gymnasium sei Alarm ausgelöst worden, doch dieser habe sich als Fehlalarm herausgestellt, sagte eine Sprecherin der Polizei Köln. Die Polizisten vor Ort wurden deshalb wieder abgezogen.