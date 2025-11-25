Einsatz am Weihnachtsmarkt: Nach einem Hinweis rücken Einsatzkräfte an. Was steckt hinter dem plötzlichen Einsatz?

Wegen eines unspezifischen Hinweises rückte die Polizei kurz vor der offiziellen Eröffnung zu einem Einsatz aus.

Erfurt - Kurz vor der Eröffnung des Erfurter Weihnachtsmarkts ist die Polizei wegen eines unspezifischen Hinweises zu einem Einsatz ausgerückt. Das bestätigte die Landespolizeiinspektion auf Anfrage. „Es gab unspezifische Hinweise im Zusammenhang mit dem Erfurter Weihnachtsmarkt. In diesem Zusammenhang kommt es zu einem Polizeieinsatz“, sagte eine Sprecherin am späten Nachmittag.

Der Einsatz begann demnach gegen 15.00 Uhr. Gegenwärtig liegen der Polizei keine Hinweise vor, welche gegen die Durchführung des Marktes sprechen; konkrete Anhaltspunkte für eine Gefährdung von Besucherinnen und Besucher gebe es derzeit nicht.

Der Erfurter Weihnachtsmarkt war am späten Nachmittag offiziell eröffnet worden. Bis zum 22. Dezember lädt er vor der Kulisse von Dom und Severikirche zum Bummeln ein.