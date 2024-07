Bei einem Routineeinsatz entdecken Polizisten sieben Hunde und 14 Wachteln in einer Wohnung in Wolfenbüttel. Aber das ist noch nicht alles.

Die Polizei entdeckt in der Wohnung eines Mannes mehrere Tiere in einem schlechten Zustand - und Drogen. (Symbolfoto)

Wolfenbüttel - Die Polizei in Wolfenbüttel hat in der Wohnung eines Mannes sieben Hunde und 14 Wachteln entdeckt. Die Tiere seien unter schlechten hygienischen Umständen gehalten worden, teilte die Polizei am Mittag mit. Außerdem fanden die Beamten 22 Cannabispflanzen und weitere Betäubungsmittel in der Wohnung.

Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, weil er einen Mann beobachtet hatte, der mit einer Leiter über den Balkon in die Wohnung kletterte. Es stellte sich schließlich heraus, dass sich der Wohnungsinhaber ausgesperrt hatte. Gegen ihn wird nach Angaben der Polizei nun wegen Verstößen gegen das Cannabis-, Betäubungsmittel- und Tierschutzgesetz ermittelt.