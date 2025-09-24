Aus einer Psychiatrie in Osnabrück ist ein Mann entkommen. Wo hält er sich auf? Der Fahndungsaufruf der Polizei stößt auf große Resonanz.

Ob der Gesuchte noch in Osnabrück ist oder bereits in einer anderen Region, ist laut Polizei nicht klar. (Symbolbild)

Stade/Osnabrück - Bei der Suche nach einem aus einer Psychiatrie geflüchteten Mann geht die Polizei vielen Informationen nach. „Wir haben jede Menge Hinweise bekommen, aber es ist noch keine heiße Spur dabei“, sagte ein Sprecher der Polizei in Stade. Der 35-Jährige war am Dienstagvormittag aus der Klinik in Osnabrück entkommen. Er war dort aufgrund einer gerichtlichen Anordnung untergebracht.

Unter den vielen Hinweisen beziehen sich auch viele auf eine Person, die dem Gesuchten ähnlich sehe, aber nachweislich nicht der gesuchte Mann sei, erklärte der Sprecher. Dennoch bitte die Polizei weiterhin um Rückmeldungen aus der Bevölkerung.

Aufenthaltsort ist unklar

Ob der Gesuchte noch in Osnabrück ist oder bereits in einer anderen Region, sei nicht klar. „Die allermeisten Hinweise beziehen sich auf Osnabrück, aber natürlich kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch leicht woanders hinfahren“, sagte der Sprecher. Es seien auch Hinweise etwa aus dem Hamburger Umland eingegangen.

Die Ermittler haben ein Foto des Gesuchten veröffentlicht und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Menschen sollten ihn aber nicht ansprechen. Aufgrund einer Erkrankung des Mannes sei nicht auszuschließen, dass von ihm eine Gefahr ausgehe, teilte die Polizei mit.

Nach einem „Bild“-Bericht soll der 35-Jährige im November 2019 einen anderen Mann im Landkreis Stade mit einem Messer getötet haben. Die Polizei wollte dazu keine Angaben machen.