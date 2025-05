In einem Supermarkt wird ein Mann beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt. Er reagiert mit Gewalt und flieht. Doch die Polizei findet einen Verdächtigen - und dessen Helfer.

Gera - Die Polizei hat in Gera einen mutmaßlichen Dieb und seinen Helfer gefasst. Ein Ladendetektiv hatte am Samstag einen Mann zur Rede gestellt, der Lebensmittel in einem Supermarkt entwendet haben soll, teilte die Polizei mit. Der Mann soll daraufhin mit Tritten reagiert haben, um zu fliehen. Ein weiterer Mann soll ihn unterstützt haben, indem er den Detektiv bedrohte. Der Detektiv wurde leicht verletzt. Die beiden Männer flohen zunächst. Die Polizei ermittelte einen 49-Jährigen als mutmaßlichen Täter. Der mutmaßliche Unterstützer sei dessen 54 Jahre alter Nachbar. Beide müssen sich den Angaben zufolge nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.