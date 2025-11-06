weather heiter
  3. Körperverletzung: Polizei ermittelt nach Angriff auf 15-Jährigen in Zeitz

In Zeitz eskaliert ein Streit: Ein 22-Jähriger greift einen Jugendlichen auf der Straße mit Schlagstock und Pfefferspray an. Dieser flieht auf der Suche nach Schutz in eine Apotheke.

Von dpa 06.11.2025, 08:02
Der 15-Jährige wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. (Symbolbild)
Zeitz - Ein 22 Jahre alter Mann hat einen 15-jährigen Jungen am Roßmarkt in Zeitz mit Schlagstock und Pfefferspray attackiert. Die beiden waren am Nachmittag in einen Streit geraten, der nach Angaben der Polizei eskalierte, als der 22-Jährige seine Waffen zog. Der 15-Jährige flüchtete schließlich gefolgt von dem mutmaßlichen Täter in eine Apotheke. Ein Freund des 15-Jährigen kam den Angaben nach hinzu und ging dazwischen. 

Einsatzkräfte der Polizei konnten den 22-Jährigen später ausfindig machen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 15-Jährige wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der Freund des 15-Jährigen floh noch vor dem Eintreffen der Polizei.