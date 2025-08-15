Ermsleben/Halberstadt - Nach Androhungen einer Straftat an einer Schule in Ermsleben (Landkreis Harz) ermittelt die Polizei. Dort finde heute auf Wunsch der Schule kein Unterricht statt, sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe derzeit keinen konkreten Anhaltspunkt auf eine konkrete Gefahr. Was genau angedroht wurde, sagte sie nicht. Der Fall sei der Polizei seit Donnerstag bekannt. Die Polizei habe ihre Präsenz auch vor weiteren Schulen erhöht. In den sozialen Netzwerken kursierten Informationen zu weiteren Schulen, die Polizei könne aber nichts in dem Zusammenhang bestätigen.

„Um die Verbreitung unbestätigter Informationen zu verhindern und Spekulationen zu vermeiden, bittet die Polizei darum, auf die Veröffentlichung von Beiträgen oder Kommentaren in sozialen Netzwerken zu verzichten“, hieß es. Das Verbreiten von Inhalten, die Straftaten androhen oder ankündigten, selbst wenn sie nicht ernst gemeint seien, sei eine Straftat und könne strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, so die Polizei.