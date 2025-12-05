Am Vormittag wird in Hannover die Polizei verständigt: In einem Mehrfamilienhaus ist mindestens ein Schuss gefallen. Sofort rücken Beamte aus - bis zum Abend haben sie keine Spur vom Täter.

Hannover - Nach der Abgabe eines Schusses in der Nordstadt von Hannover sucht die Polizei nach dem Täter und der Waffe. Am Vormittag sei der Polizei eine Schussabgabe im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Es sei niemand verletzt und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden.

Die Polizei sei an verschiedenen Orten mit stärkerer Präsenz unterwegs gewesen. Teilweise lief die Fahndung auch noch am Abend. Weder vom Täter noch von der Waffe gab es zunächst Spuren. Die Polizei wisse aber sicher, dass mindestens ein Schuss abgegeben wurde. Details dazu wolle er nicht nennen, sagte der Sprecher. Auch zu den Hintergründen der Tat sei noch nichts bekannt.