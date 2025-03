Berlin - Die Berliner Polizei ermittelt wegen einer Gewalttat in Berlin- Friedrichshain. Genauere Informationen über die Tat in der Nacht zu Sonntag sollten noch folgen, wie ein Sprecher sagte. Nach einem Bericht der „B.Z.“ wurden Polizei und Sanitäter zu einem schwer verletzten Menschen in einer Wohnung in der Petersburger Straße gerufen. Zwei Menschen sollen festgenommen worden sein.