Nahezu überall und in nahezu jeder Form hat die Thüringer Polizei an diesem Wochenende Verkehrsteilnehmer im Rausch ertappt. Alkohol, Cannabis, Amphetamine - in manchen Fällen kam alles gleichzeitig zusammen. (Archiv-Symbolfoto)

Mühlhausen/Jena/Gera/Pößneck - Das erste Sommerwochenende haben viele offenbar zum Feiern genutzt und sind dann berauscht Auto gefahren. Ob auf zwei oder vier Rädern: Nahezu überall in Thüringen hat die Polizei am Wochenende Verkehrsteilnehmer im Rausch ertappt. Alkohol, Cannabis, Amphetamine - in manchen Fällen kam alles gleichzeitig zusammen.

Hintergrund für die Kontrollen ist die länderübergreifende Kontrollwoche des europäischen Verkehrspolizei-Netzwerks Roadpol, an der sich die Thüringer Polizei beteilige, sagte ein Sprecher der Deutschen-Presse-Agentur in Erfurt.

74-Jähriger liegt im Vollrausch neben seinem Auto

Den Spitzenwert erreichte ein Mann in Mühlhausen, der in der Nacht zu Sonntag per E-Scooter unterwegs war: In einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 2,45 Promille fest.

In Jena war ein 74-jähriger Autofahrer offenbar derart im Vollrausch, dass die Polizei ihn neben seinem Auto liegend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes fand. Hier ergab der Test knapp zwei Promille. In diesem Zustand war der Mann offenbar aus seinem Garten bis auf den Parkplatz gefahren - glücklicherweise ohne einen Unfall zu verursachen, so die Polizei.

Mit ähnlich hohen Atemalkoholwerten kontrollierte die Polizei auch in Gera zwei Autofahrer am Freitag. Einer von ihnen - ein 62-Jähriger - hatte zudem keine Fahrerlaubnis.

Unterwegs ohne Führerschein mit Drogencocktail im Blut

In Pößneck kam am Freitag alles zusammen: Der Fahrer eines Opels hatte nicht nur keine Fahrerlaubnis. Er stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol, Methamphetamin und Cannabis.

Ein 24-Jähriger in Mühlhausen ging der Polizei gleich zweimal binnen kürzester Zeit ins Netz: Am Freitagabend wurde er mit 1,14 Promille am Steuer kontrolliert und musste seinen Führerschein abgeben. Am Samstagmorgen saß er trotzdem wieder hinter dem Steuer: diesmal mit 0,8 Promille.

Ähnliche Fälle hat die Polizei am Wochenende in praktisch allen Teilen Thüringens dokumentiert. Wie viele Kontrollen es insgesamt gab, blieb am Sonntag unklar.

Die gesamte Woche ruft das europäische Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol seine Mitglieder zu verstärkten Kontrollen auf. Die Nichtregierungsorganisation mit Sitz in London hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, die Zahl der Verkehrstoten zu senken.