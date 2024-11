Leipzig - Die Polizei sucht in Leipzig nach einer Diebesbande, die es vor allem auf Schmuck abgesehen hat. Daneben gehörten auch Kleidung, Grafiken und Keramik aus verschiedenen Geschäften zur Beute, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Sie listete drei Fälle auf, bei denen die Bande mit vier Tatverdächtigen - zwei Frauen und zwei Männer - im September und im Oktober in Geschäften der Leipziger Innenstadt und in der Südvorstadt zuschlugen. Sie versteckten das Diebesgut in Taschen oder nahmen es in den Händen mit.

Die Taten seien gemeinschaftlich begangen worden und konnten durch Videoaufzeichnungen den unbekannten Personen zugeordnet werden, hieß es. So hätten die Gesuchten am 22. September in einem Geschäft am Leipziger Markt mehrere Grafiken und Ringe im Gesamtwert einer unteren vierstelligen Summe erbeutet. Trotz umfangreicher Ermittlungen habe man bisher keine Tatverdächtigen ermitteln können. Zwei wurden auf Ende 20, Anfang 30 Jahre geschätzt. Dazu kommt ein Jugendlicher und eine Frau im Alter von 50 bis 60 Jahren.

Die Polizei veröffentlichte Fotos von den Videoaufnahmen und bat die Bevölkerung um Hinweise zur Identifizierung der Tatverdächtigen und ihres Aufenthaltes.