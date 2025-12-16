Nach einem Schuss in Hannover sucht die Polizei öffentlich nach einem 26-Jährigen. Zeugen sollen den Mann auf keinen Fall selbst ansprechen.

Hannover - Nach der Bedrohung zweier Frauen mit einer Schusswaffe in Hannover-Stöcken fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem tatverdächtigen 26-Jährigen. Da bisherige Maßnahmen ohne Erfolg geblieben seien, habe man einen Beschluss des Amtsgerichts erwirkt und die Suche auf eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern ausgeweitet, teilte die Polizei mit.

Der Mann soll am 5. Dezember in einem Mehrfamilienhaus zwei Frauen bedroht und bei seiner Flucht mindestens einen Schuss abgegeben haben. Verletzt wurde demnach niemand. Eine Frau erlitt jedoch einen Schock und wurde medizinisch versorgt. Gegen den 26-Jährigen wird unter anderem wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung ermittelt.

Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung der Bevölkerung lägen derzeit nicht vor, teilte die Polizei weiter mit. Der Mann solle jedoch nicht eigenständig angesprochen werden. Zeugen sollten stattdessen umgehend die Polizei informieren.