Ein Unbekannter greift eine Sexarbeiterin in Leipzig an und entkommt. Die Polizei setzt nun auf Videoaufnahmen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Leipzig - Gut einen Monat nach einer gewalttätigen Attacke auf eine Prostituierte in Leipzig sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Täter. Der Unbekannte hatte die Sexarbeiterin vor gut vier Wochen in einer Wohnung aufgesucht und unvermittelt angegriffen, wie die Polizei mitteilte. Es wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Ein Zeuge kam der 26-Jährigen zu Hilfe, der Angreifer flüchtete. Der Mann wurde dabei aber von einer Videokamera gefilmt. Der Angreifer trug wegen der Gegenwehr der Frau auch Kratzspuren am Hals davon. Die Polizei bittet die Bevölkerung nunmehr um Mithilfe bei der Identifizierung des bislang Unbekannten.