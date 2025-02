Ein Mann und eine Frau werden Anfang des Jahres brutal überfallen und mit dem Tode bedroht. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen mit der Suche nach den Tätern an die Öffentlichkeit.

Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau setzen bei der Suche nach einem brutalen Räuber-Trio auf Zeugen. (Symbolbild)

Kemberg - Mehr als sechs Wochen nach einem brutalen Raub im Landkreis Wittenberg soll die Öffentlichkeit bei der Suche nach den drei Tätern helfen und Beobachtungen melden. Das maskierte Trio soll am Abend des 5. Januar einen 52-jährigen Mann und eine 44-jährige Frau in einem Bungalow im Kemberger Ortsteil Schleesen überfallen und ausgeraubt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau mitteilten.

Dabei wurden die Opfer unter anderem mit einem „pistolenähnlichen Gegenstand“ und einem Messer bedroht, auf den Mann wurde zudem mehrfach eingeschlagen und getreten.

Mann und Frau seien mit dem Tode bedroht worden, hieß es. Der 52-Jährige habe mehrere Verletzungen davongetragen, unter anderem im Gesicht. Die Täter erbeuteten den Angaben zufolge Bargeld, Smartphones und ein Auto, welches kurze Zeit später auf einer Landstraße zwischen den Orten Naderkau und Goltewitz gefunden wurde. Besonders im Zusammenhang mit dem Pkw hoffen die Ermittler auf Zeugen, die etwas gesehen haben, hieß es.