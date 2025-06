In Bayern wird ein Auto gestohlen. Die Polizei macht den Wagen in Sachsen auf der A72 ausfindig. Der Fahrer und sein Beifahrer versuchen zu flüchten - und verletzen dabei zwei Polizisten.

Die Polizei hat bei Chemnitz zwei mutmaßliche Autodiebe geschnappt. In Nürnberg in Bayern wurde am Mittwoch ein Auto gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Am späten Nachmittag wurde der gestohlene Wagen demnach auf der Autobahn 72 bei Chemnitz ausfindig gemacht. Als die Polizei den Wagen anhalten wollte, habe der Fahrer aufs Gaspedal gedrückt.

Der Wagen überholte demnach mehrere Autos über den rechten Seitenstreifen. An der Anschlussstelle Rottluff wollte der Fahrer laut Polizei die Autobahn verlassen und fuhr in eine Leitplanke. Der 39-Jährige und der gleichaltrige Beifahrer flüchteten den Angaben nach zunächst zu Fuß. Beide seien gestellt worden. Der Beifahrer habe Widerstand geleistet und dabei zwei Polizisten verletzt.

Einer der Beamten, ein 41-Jähriger, wurde in eine Klinik gebracht. Die Männer wurden laut Polizei vorläufig festgenommen, sind aber inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen sie werde unter anderem wegen besonders schweren Autodiebstahls ermittelt. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden auf 27.000 Euro.