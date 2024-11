In Weißensee brennt es an mehreren Stellen. Die Polizei kann in der Nähe eines Brandortes den möglichen Täter ausfindig machen - und beobachtet ihn bei einer weiteren Tat.

Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Weißensee einen mutmaßlichen Brandstifter auf frischer Tat erwischt. Am Mittwochabend wurden der Polizei mehrere Feuer in dem Ortsteil gemeldet, unter anderem ein Brand an einem Müllcontainer in der Gustav-Adolf-Straße, wie die Polizei mitteilte. Zivilkräfte machten in der Nähe des Tatorts einen Mann ausfindig, auf den die Beschreibung des mutmaßlichen Täters passte.

Laut Polizei hantierte der Verdächtige an einem Fahrrad - kurz danach erkannten sie ein Feuer an dem Gefährt. Der Mann, ein 37-Jähriger, wurde festgenommen. Ein Alkoholtest ergab 2,87 Promille Atemalkohol. Laut ersten Ermittlungen könnte der Mann für mindestens vier weitere Feuer oder Sachbeschädigungen mit Feuer an dem Abend verantwortlich sein.

Der Verdächtige soll laut Polizei geständig sein. Ihm wurde Blut abgenommen. Er sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.