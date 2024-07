Ein bunter Musikmix und viel Spaß - zehntausende Menschen feiern beim Festival Deichbrand in Nordholz im Landkreis Cuxhaven. Die Polizei zieht ein erstes Fazit und hat eine Bitte an die Musikfans.

Beim Festival Deichbrand in Nordholz im Landkreis Cuxhaven waren täglich rund 60.000 Musikfans. Auf dem Programm standen mehr als 120 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler.

Nordholz - Vor dem Abschluss des Festivals Deichbrand in Nordholz im Landkreis Cuxhaven hat die Polizei eine positive Zwischenbilanz gezogen. Täglich hätten rund 60.000 Menschen friedlich und ausgelassen miteinander gefeiert, teilte ein Polizeisprecher mit. Demnach wurden seit dem Start der Veranstaltung am Donnerstag bis Sonntagvormittag rund 90 Straftaten von der Polizei aufgenommen - darunter waren Diebstähle und Drogendelikte. Insgesamt sei das Festival aus polizeilicher Sicht weitgehend störungsfrei verlaufen.

Auf dem Programm standen mehr als 120 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Hip-Hop, Electro, Pop, Rock, Alternative, Indie und Metal. Darunter waren die Hamburger Rapperin Nina Chuba, die Band Tokio Hotel, der Rapper Cro und die US-amerikanische Rockband Kings of Leon. Die IT-Panne, die am Freitag weltweit weitreichende Störungen auslöste und den Flugverkehr vielerorts nahezu lahmlegte, sorgte für kurzfristige Programmänderungen. Einige Künstler kamen deshalb nicht oder verspätet zum Festival. Der Auftritt der österreichischen Sängerin Verifiziert fiel aus.

Nach meist trockenem und teils sommerlich warmem Wetter bat die Polizei die Musikfans am letzten Festivaltag am Sonntag auf die Wetterlage zu achten. Für den Nachmittag waren Schauer und Gewitter angekündigt. Die Musikveranstaltung endet nach Plan in der Nacht zum Sonntag.