Pyrotechnik bestimmter Kategorien ist für den normalen Verbraucher nicht zugelassen. Jetzt hat die Polizei bei einem Mann eine große Menge davon gefunden - und noch mehr Unerlaubtes.

Bei der Durchsuchungsaktion waren die Beamten des Reviers vom Landeskriminalamt unterstützt worden. (Symbolbild)

Halle - In der Wohnung eines 63-Jährigen in Halle und in einem Kleingarten hat die Polizei etwa 440 Kilogramm erlaubnispflichtige Pyrotechnik, Cannabis sowie eine Schusswaffe samt Munition sichergestellt. Zuvor hatte das Amtsgericht Halle einen Durchsuchungsbeschluss erlassen, wie das Polizeirevier Halle mitteilte. Das Kleingartengrundstück befindet sich den Angaben zufolge im Bereich Bitterfeld/Roitzsch.

Konkret fanden die Beamten des Reviers Halle und des Landeskriminalamts Pyrotechnik der Klassen F3 und F4. Diese darf ausschließlich von Personen mit behördlicher Erlaubnis verwendet werden und ist für den normalen Verbraucher ausdrücklich nicht zugelassen. Kauf und Weiterverkauf sowie das Anzünden solcher Pyrotechnik sind strafbar.

Beschlagnahmt wurden zudem etwa 109 Gramm Cannabis sowie eine erlaubnispflichtige Schusswaffe mit dazugehöriger Munition. Das Polizeirevier hat die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den 63-Jährigen aufgenommen.