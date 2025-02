Die Polizei in Sachsen will den Druck auf Kriminelle erhöhen. Beim fünften landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag wird sie fündig.

Klingenthal - Bei landesweiten Kontrollen hat die Polizei in Sachsen 68 Menschen gefasst, gegen die offene Haftbefehle vorlagen. Ein Großteil habe Geldstrafen gezahlt, siebenmal wurden Haftbefehle vollstreckt und die Personen ins Gefängnis gebracht, hieß es in einer Bilanz der Polizeidirektion Zwickau. Im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz etwa sei ein 31-Jähriger dabei gewesen, bei dem eine Freiheitsstrafe von 698 Tagen wegen der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige ausstand.

Die Beamten registrierten bei dem Kontrolltag insgesamt 27 Verkehrsstraftaten, wie es weiter hieß. Fahren ohne Fahrerlaubnis und fehlende Pflichtversicherungen gehörten dazu. Auch ein gefälschter Führerschein sei sichergestellt worden.

Die Summe der festgestellten Ordnungswidrigkeiten an dem Kontrolltag belief sich auf 704 - von Rotlichtverstößen über Telefonieren am Steuer bis zu nicht angelegten Sicherheitsgurten. 15 Fahrer standen unter Alkoholeinfluss oder anderen Drogen. An 76 Fahrzeugen stellten die Polizisten technische Mängel fest, hieß es in der Bilanz weiter.

Zum fünften Fahndungs- und Kontrolltag waren sechs feste und zahlreiche mobile Kontrollstellen eingerichtet worden, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau mitteilte. Die Beamten hatten sich am Mittwoch ab 7.00 Uhr an den Grenzen, den Autobahnen und an polizeibekannten Kriminalitätsschwerpunkten postiert. Unterstützt wurde die Polizei vom Zoll, der Bundespolizei und tschechischen Kolleginnen und Kollegen.