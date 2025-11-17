Mehr als 1.000 Cannabis-Pflanzen und eine große Menge an Bargeld finden Beamten bei Durchsuchungen in Nordsachsen. Aber das ist noch nicht alles.

Torgau - Bei Durchsuchungen im Landkreis Nordsachsen hat die Polizei eine verbotene Cannabis-Plantage entdeckt. Mehr als 1.000 Cannabis-Pflanzen und etwa 100.000 Euro Bargeld wurden laut der Polizei dabei sichergestellt. Bereits am Freitag wurden fünf Objekte durchsucht, bei denen nach Ermittlungen der Verdacht gegen vier tatverdächtige Männer wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz bestand.

Neben dem Cannabis und dem Bargeld wurde demnach auch Pyrotechnik gefunden. Die Männer wurden zunächst verhaftet, später aber wieder freigelassen. Weil die Polizei am Freitag nicht alles sicherstellen konnte, gingen die Maßnahmen vor Ort am Montag weiter.