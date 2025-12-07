Ermittlungen führen die Polizei in den Landkreis Mansfeld-Südharz. Der Verdacht: Zwei Männer handeln mit Drogen. Bei Durchsuchungen werden die Beamten fündig.

Gerbstedt - Die Polizei hat zwei Wohnungen im Landkreis Mansfeld-Südharz durchsucht und dabei Drogen gefunden. Zwei Männer wurden am Samstag festgenommen, wie die Polizei Halle mitteilte. Eine Haftrichterin erließ am Sonntag gegen einen der Männer einen Untersuchungshaftbefehl, er kam daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt, wie es hieß. Der andere Mann kam laut Polizei wieder auf freien Fuß.

Ermittlungen der Polizei in Gerbstedt und Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz führten den Angaben zufolge zum Verdacht, dass die beiden Männer mit Drogen handelten. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten demnach verschiedene Drogen und weitere mutmaßliche Beweismittel.