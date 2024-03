Mägdesprung/Rübeland - Bei Durchsuchungen im Landkreis Harz hat die Polizei eine illegale Cannabisplantage sowie verpackte Drogen gefunden. In Harzgerode und dem Ortsteil Mägdesprung entdeckten die Beamten neben Konsumutensilien rund drei Kilogramm Cannabis sowie einen vierstelligen Betrag Bargeld, wie die Polizei am Montag in Halberstadt mitteilte. In Rübeland stellten die Polizisten eine Indoorplantage mit über 200 Cannabispflanzen fest. Ein Beschuldigter habe angegeben, die Pflanzen zum Eigenbedarf anzubauen, so die Polizei.