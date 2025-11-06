Ein Mann kracht bei der Flucht vor der Polizei in einen entgegenkommenden Lastwagen. Was die Beamten auf seinem Handy finden, sorgt für eine Durchsuchung seiner Wohnung.

Pocking/Berlin - Nach seiner Flucht vor der Polizei inklusive Unfall hat die Polizei kinderpornografische Bilder und Videos auf dem Handy des 21 Jahre alten Fahrers gefunden. Deswegen haben die Beamten am Mittwoch seine Wohnung in Berlin durchsucht und verschiedene Datenträger sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Diese werden nun ausgewertet.

Schleierfahnder wollten den 21-Jährigen auf der Autobahn 3 in Niederbayern bei Pocking (Landkreis Passau) kontrollieren, weil seine Kennzeichen gestohlen waren. Der Mann, der mit Auto und Wohnwagen unterwegs war, beschleunigte auf bis zu 160 km/h und flüchtete. Dabei verursachte er einen ersten Unfall und fuhr trotzdem weiter. Auf der Bundesstraße 12 setze er seine Flucht fort, ehe er mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammenstieß. Der 21-Jährige wurde eingeklemmt, aber - genauso wie der Lastwagenfahrer - nur leicht verletzt.

Neben der Missbrauchsvideos und Fotos fanden die Beamten auch einen Schlagring und ein Butterflymesser. Deswegen wird auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Aufgrund des dringenden Tatverdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen erging ein Unterbringungsbefehl. Der 21-Jährige wurde daraufhin in einer Fachklinik untergebracht.