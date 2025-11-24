Ein Autofahrer gerät auf der A2 in eine Kontrolle: Die Polizei entdeckt mehrere Kilogramm Cannabis - und stellt weitere Verstöße fest.

Burg - Die Polizei hat bei einer Kontrolle auf der A2 bei Burg (Landkreis Jerichower Land) mehrere Kilogramm Cannabis in einem Auto entdeckt. Der 38 Jahre alte Autofahrer stand am Samstagabend selbst unter Drogen - ein Schnelltest sprang positiv an, wie die Polizei mitteilte. Der Mann besaß demnach keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem lag ein Haftbefehl gegen ihn vor.

Die Polizei nahm den Mann mit, um ihm Blut abzunehmen. Seine Geldstrafe beglich der Mann. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Den Angaben zufolge lag das Cannabis in einem Karton. Das Gewicht sei im unteren zweistelligen Kilogrammbereich gewesen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Cannabisgesetz.