Warmsen - Die Polizei hat nach einer Suche eine seit Donnerstagnachmittag vermisste 13-Jährige aus der Gemeinde Warmsen (Landkreis Nienburg/Weser) gefunden. Das Mädchen sei wohlbehalten von Beamten entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zu den Umständen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Zuvor hatte sich die Polizei mit einem Suchaufruf an die Bevölkerung gewandt. Es hieß, das Mädchen sei „kognitiv eingeschränkt“. Sie hatte demnach ihr Wohnhaus am Donnerstagnachmittag in unbekannter Richtung verlassen.

Eine großangelegte Suche am Donnerstag verlief erfolglos. Am Freitag halfen auch Spürhunde der Polizei bei der Suche.