Die Polizei ist einem Wohnhaus im Einsatz, als sie auf eine Cannabisplantage stößt. Hunderte Pflanzen werden beschlagnahmt, vier Verdächtige festgenommen.

Altmärkische Wische - Die Polizei hat in einem Mehrfamilienhaus in der Gemeinde Altmärkische Wische (Landkreis Stendal) Hunderte Cannabispflanzen entdeckt und sichergestellt. Die Beamten waren am Dienstag in dem Haus im Ortsteil Lichterfelde im Einsatz und stießen zufällig auf die Indoorplantage, wie die Behörde mitteilte. Demnach wurden vor Ort drei Männer und eine Frau im Alter von 28 bis 39 Jahren festgenommen.

Ein Richter erließ Haftbefehl gegen die Männer, die Frau kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Polizei ermittele wegen illegalen Anbaus und Handels mit Betäubungsmitteln, sagte eine Sprecherin. Die Plantage sei am Mittwoch abgebaut worden. Den Angaben zufolge lag die Zahl der entdeckten Pflanzen im oberen dreistelligen Bereich. Dazu wurden diverse technische Vorrichtungen für den Betrieb der Plantage entdeckt.