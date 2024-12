In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und in den Niederlanden durchsucht die Polizei mehrere Objekte einer mutmaßlichen Drogenbande. Eine Spur führt auch nach Sachsen.

Gronau - Mit einem Großaufgebot geht die Polizei in der Grenzregion von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden gegen eine mutmaßliche international tätige Drogenbande vor. Polizisten durchsuchen seit dem frühen Morgen Objekte in Gronau in NRW, in Bad Bentheim in Niedersachsen sowie im niederländischen Enschede, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück mitteilte.

Im Zusammenhang mit den Durchsuchungen wurde im sächsischen Landkreis Bautzen ein Mann festgenommen. Er soll Teil der mutmaßlichen Drogenbande sein, wie der Polizeisprecher sagte.

Verdacht: Drogenlabore in der Grenzregion

Die Bande steht im Verdacht, seit einiger Zeit Drogenlabore in der deutsch-niederländischen Grenzregion betrieben zu haben, um synthetische Drogen herzustellen. Um welche Drogen es sich genau handelte, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Weitere Informationen sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.

Den Großeinsatz leitet die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück und des Zollfahndungsamtes Hannover. Außerdem sind laut der Polizei die Staatsanwaltschaft im ostfriesischen Aurich und weitere Behörden beteiligt.