Apolda - Die Polizei hat in Apolda spielende Kinder von einem tiefgefroren Teich geholt. Eine Passantin hatte am Donnerstagabend die beiden Kinder auf dem Teich in der Heressener Promenade bemerkt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die alarmierten Beamten holten die Kinder schnell wieder vom Eis herunter.

Die Thüringer Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes hatte vor dem leichtsinnigen Betreten zugefrorener Eisflächen gewarnt. Das Eis sollte nur betreten werden, wenn es die lokalen Behörden offiziell freigegeben haben. Die Gefahren des Eiseinbruches seien hoch und damit das Risiko, innerhalb kürzester Zeit das Bewusstsein zu verlieren und zu ertrinken.