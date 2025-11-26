Neuruppin - In Neuruppin ist ein angeleinter Hund vor einem Supermarkt gestohlen worden. Wie die Polizei berichtete, hatte ein 38-Jähriger seinen Husky am Dienstagabend vor dem Gebäude angebunden und sich für einige Minuten im Geschäft aufgehalten. Als er zurückkam, war die Hündin weg. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Diebstahls des Hundes.