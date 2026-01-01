Feuer und fliegende Böller: Zwischenfälle gab es nicht nur im für Ausschreitungen bekannten Stadtteil Connewitz, sondern auch in der Innenstadt.

Leipzig - Es flogen Böller und Flaschen in Richtung Polizei: In der Silvesternacht in Leipzig sind Einsatzkräfte angegriffen worden. Derartige Vorfälle habe es in der Eisenbahnstraße, im Stadtteil Connewitz sowie am Augustusplatz gegeben, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur.

Unter anderem wurde an Haltestellen das Glas beschädigt. Zudem wurden Mülltonnen angezündet. Als die Polizei das Connewitzer Kreuz nach den größten Vorfällen räumen wollte, flogen vereinzelt Glasflaschen. Die Polizisten errichteten unter anderem in dem für Ausschreitungen bekannten Stadtteil Connewitz Absperrungen.

Die Zwischenfälle und Brände in Leipzig beschränkten sich aber nicht nur auf Connewitz, auch in der Innenstadt und in der Eisenbahnstraße gab es diverse Feuer. Mülleimer brannten. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte auch mit Böllern beworfen.

In den vergangenen Jahren kam es in der Silvesternacht regelmäßig zu Ausschreitungen in Leipzig. Bereits vor dem Jahreswechsel warnte die Polizei, dass nicht nur der Stadtteil Connewitz davon betroffen sein könnte.