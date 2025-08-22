Auf der A14 hält die Polizei am Donnerstag einige Laster an. Dabei stellen die Beamten Mängel und Verstöße fest.

Schönebeck - Bei einer großangelegten Kontrolle im Salzlandkreis hat die Polizei Laster kontrolliert und dabei viele Verstöße festgestellt. Nahe Schönebeck seien auf einem Parkplatz an der Autobahn 14 insgesamt 61 Laster kontrolliert worden, teilte die Polizei mit. 56 Fahrzeuge - also fast alle - seien beanstandet worden. Das sei ein Zeichen dafür, dass regelmäßiger kontrolliert werden müsse, hieß es.

Bei den Kontrollen am Donnerstag auf dem Parkplatz Dreihöhenberg sei unter anderem auf Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten und zu schwere Ladung geachtet worden. Am häufigsten stellte die Polizei Verstöße gegen die Straßenverkehrs- und Straßenverkehrszulassungsordnung fest. Andere Lasterfahrer waren zu schnell unterwegs oder hatten ihre Ladung nicht ausreichend gesichert.

13 Mal habe die Polizei den Fahrern die Weiterfahrt untersagt, bis die Mängel behoben wurden, hieß es. Ein Fahrer habe bei der Kontrolle etwa keine gültige Transportgenehmigung für seinen Schwertransport mit einer Baumaschine vorlegen können. Die Ladung habe 107 Tonnen gewogen, erlaubt waren jedoch nur 40 Tonnen, erklärte die Polizei. Gegen den Mann und das Unternehmen sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.