Protest gegen Israel am Checkpoint Charlie: Die Polizei bricht eine propalästinensische Versammlung ab.

„Gaza wird ausgehungert“ - das kritisieren Demonstranten am Checkpoint Charlie in Berlin-Mitte.

Berlin - Die Polizei hat die Protestkundgebung gegen die Politik Israel an der Touristenattraktion Checkpoint Charlie aufgelöst. In einer Lautsprecher-Durchsage hieß es zur Begründung, das Handeln der Demonstranten stelle „eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ dar. Die Menschen sollten das Gelände unverzüglich verlassen, andernfalls müsse die Polizei eingreifen.Seit 16.00 Uhr kam es am Checkpoint-Charlie zum lautstarken Protest. Die Demonstranten fordern ein Ende des Hungers im Gazastreifen. Die Stimmung zwischen Polizei und Demonstranten war aufgeheizt. Bei der Kundgebung riefen die Menschen propalästinensische Slogans. „Gaza wird ausgehungert“, kritisierten sie.