Polizei löst Konzert der rechtsextremen Szene in Niesky auf

Niesky - Die Polizei hat am Wochenende in Niesky ein Konzert der rechtsextremen Szene aufgelöst. Die Polizeidirektion Görlitz sprach am Montag von etwa 250 Teilnehmern. Bei dem Einsatz habe man 61 Personen und 29 Fahrzeuge kontrolliert. „Bei einem Teilnehmer fanden die Beamten ein Springmesser“, hieß es.

Im vergangenen Jahr war die Zahl von Konzerten Rechtsextremer wieder gestiegen. Das Innenministerium registrierte im Jahresverlauf 23 Termine. Meist betraf das Auftritte von Rockbands, aber auch Liedermacher und Rapper standen auf der Bühne. 2021 wurden 13 rechte Musikveranstaltungen festgestellt. Hier spielten auch Beschränkungen der Corona-Pandemie eine Rolle.